Банк ВТБ снизил ставки по кредитам наличными на 1 процентный пункт, а также ставки при рефинансировании кредитов, полученных в других банках. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
«ВТБ скорректировал ставки по кредитам наличными и программе рефинансирования кредитов других банков. В среднем, ставки снижены на 1 п.п. По продукту «Кредит наличными» (до 5 млн рублей на срок до пяти лет) размер процентной ставки уменьшен с 15% до 13,9%. В рамках рефинансирования теперь доступны кредиты от 12,5% годовых», — говорится в сообщении банка.
9 февраля ЦБ снизил ключевую ставку еще на 0,25 процентного пункта — до 7,5% годовых. Цель регулятора по инфляции остается в районе 4%, но, по прогнозам ЦБ, в 2018 года инфляция останется ниже этой отметки. По итогам января инфляция опустилась до 2,2% в годовом выражении.