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Убивший жену таксист погиб в ДТП во время побега
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Забивший жену до смерти таксист погиб в ДТП 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Подозреваемый в убийстве экс-супруги таксист погиб в ДТП, пытаясь сбежать с места преступления. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.
О преступлении стало известно 11 февраля. В полицию Наро-Фоминска обратилась 14-летняя девочка. Она заявила, что ее отец сильно избил мать.
Школьница рассказала, что после нападения ее мать не приходит в сознание. После этого домой к девочке отправились правоохранители. Они обнаружили на кухонном полу женщину с множественными проникающими ножевыми ранами и ушибами по всему телу.
Отец девочки успел сбежать на своей машине до приезда полиции, но вечером в тот же день в Калужской области он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. В результате ДТП он скончался.
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