Ростуризм предупредил об опасности в Турции

В Ростуризме предупредили о вспышке сибирской язвы в Турции

Ростуризме порекомендовали российским туроператорам сообщать клиентам о вспышке сибирской язвы на севере Турции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Федеральное агентство по туризму призывает российских граждан учитывать данные сведения при планировании поездок, а туроператоров, реализующих туры в Турцию, информировать своих клиентов о вспышке сибирской язвы на территории страны", — говорится в сообщении. Как отмечается в заявлении, турецкие власти предпринимают необходимые меры, чтобы не допустить распространения болезни по территория страны.

Ранее сообщалось, что турецкие врачи госпитализировали 73 человека из-за подозрения на заражение сибирской язвой, одна из женщин умерла.