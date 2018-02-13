Ростуризм предупредил об опасности в Турции

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В Ростуризме предупредили о вспышке сибирской язвы в Турции 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Murad Sezer/Reuters
В Ростуризме порекомендовали российским туроператорам сообщать клиентам о вспышке сибирской язвы на севере Турции. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Как отмечается в заявлении, турецкие власти предпринимают необходимые меры, чтобы не допустить распространения болезни по территория страны.
"Федеральное агентство по туризму призывает российских граждан учитывать данные сведения при планировании поездок, а туроператоров, реализующих туры в Турцию, информировать своих клиентов о вспышке сибирской язвы на территории страны", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что турецкие врачи госпитализировали 73 человека из-за подозрения на заражение сибирской язвой, одна из женщин умерла.
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 Ещё 4 источника 
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