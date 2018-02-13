Грудинин ответил Памфиловой

«Где мы сейчас находимся? Бросить встречу и поехать к Элле Александровне? На ее вопросы ответили» — сказал Грудинин во время пресс-конференции в Новосибирске.

По словам кандидата в президенты, его доверенное лицо «отвез письмо» в Центризбирком. В этом письме Грудинин передал Памфиловой, что «в соответствии с декларацией» необходимые документы он сдал в начале февраля.

«Но так работает у нас налоговая инспекция, вносит данные в течение 5 дней, я в этом не виноват», — заключил Грудинин.

Накануне, 12 февраля, Памфилова попросила Грудинина срочно предоставить в ЦИК данные о закрытии зарубежных счетов. Она заявила, что за него в основном «ходатайствует» партия, а в ЦИК хотят, чтобы он сам предоставил данные и «ускорил процесс».

Восьмого февраля Грудинин заявил, что закрыл иностранные счета и предоставил в ЦИК необходимую информацию. До этого он пояснял, что иностранные счета были открыты из-за «личной трагедии в семье». По его словам, счета понадобились для оплаты «некоторых операций, которые в России не делаются».