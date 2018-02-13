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Грудинин ответил Памфиловой
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Грудинин ответил Памфиловой 

Рамблер 1 час назад
Кандидат от КПРФ на выборах президента России Павел Грудинин заявил, что уже ответил на все вопросы главы ЦИК Эллы Памфиловой, а заминки со счетами связаны с работой налоговой. Об этом сообщает «Свободная пресса».
>> Грудинин обманул ЦИК
«Где мы сейчас находимся? Бросить встречу и поехать к Элле Александровне? На ее вопросы ответили» — сказал Грудинин во время пресс-конференции в Новосибирске.
По словам кандидата в президенты, его доверенное лицо «отвез письмо» в Центризбирком. В этом письме Грудинин передал Памфиловой, что «в соответствии с декларацией» необходимые документы он сдал в начале февраля.
«Но так работает у нас налоговая инспекция, вносит данные в течение 5 дней, я в этом не виноват», — заключил Грудинин.
Накануне, 12 февраля, Памфилова попросила Грудинина срочно предоставить в ЦИК данные о закрытии зарубежных счетов. Она заявила, что за него в основном «ходатайствует» партия, а в ЦИК хотят, чтобы он сам предоставил данные и «ускорил процесс».
Восьмого февраля Грудинин заявил, что закрыл иностранные счета и предоставил в ЦИК необходимую информацию. До этого он пояснял, что иностранные счета были открыты из-за «личной трагедии в семье». По его словам, счета понадобились для оплаты «некоторых операций, которые в России не делаются».
 Ещё 20 источников 
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