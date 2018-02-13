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Названа основная причина гибели Ан-148
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Названа основная причина гибели Ан-148 

Lenta.ru 6 часов назад
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», разбившийся в Подмосковье 11 февраля, потерпел крушение из-за непрогретого двигателя. Об этом рассказал источник «Сноба», знакомый с ходом расследования.
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В качестве основной причины авиакатастрофы рассматривается версия о том, что перед взлетом пилот не убедился, прогрелись ли турбины, а также хватает ли самолету антифриза.
Ранее стало известно, что при прошлогодней проверке самолета выявили нарушения периодичности замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера, а перед последним вылетом капитан судна отказался обработать лайнер противообледенительной жидкостью.
На месте катастрофы нашли более 1,4 тысячи фрагментов тел и около 500 обломков самолета. Также найден бортовой речевой самописец, его состояние удовлетворительно. Следователи исключили версию теракта. Первые результаты расследования катастрофы показали, что самолет взорвался уже после столкновения с землей, рассказала Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России.
Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. На борту были шесть членов экипажа и 65 пассажиров, в том числе трое детей. Выживших нет.
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