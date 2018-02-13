Названа основная причина гибели Ан-148

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», разбившийся в Подмосковье 11 февраля, потерпел крушение из-за непрогретого двигателя. Об этом рассказал источник «Сноба», знакомый с ходом расследования.

В качестве основной причины авиакатастрофы рассматривается версия о том, что перед взлетом пилот не убедился, прогрелись ли турбины, а также хватает ли самолету антифриза.

Ранее стало известно, что при прошлогодней проверке самолета выявили нарушения периодичности замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера, а перед последним вылетом капитан судна отказался обработать лайнер противообледенительной жидкостью.

На месте катастрофы нашли более 1,4 тысячи фрагментов тел и около 500 обломков самолета. Также найден бортовой речевой самописец, его состояние удовлетворительно. Следователи исключили версию теракта. Первые результаты расследования катастрофы показали, что самолет взорвался уже после столкновения с землей, рассказала Светлана Петренко , официальный представитель Следственного комитета России