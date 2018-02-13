Ангела Меркель пошла ва-банк

Расставаться с властью никому не хочется — да и в новой истории Германии почти все канцлеры очень неохотно покидали свой кабинет. Вот и Ангела Меркель , уже несколько месяцев пытающаяся сформировать новое правительство, в выходные поставила на кон всё. Она заявила, что намерена работать канцлером вплоть до 2021 года — несмотря на ни что. Поможет ли ей подобный напор удержаться в кресле хотя бы до конца этого года?

За полтора столетия с момента объединения Германии ее правительство возглавляли чуть более 30 человек, и мало кто оставлял свой пост без споров и возмущений. Речь даже не о Бисмарке или Гитлере — в ФРГ тоже очень своеобразная традиция «выпихивания» канцлеров с их руководящего кресла. Социал-демократы Вилли Брандт, Гельмут Шмидт никуда не собирались уходить, но были отправлены в отставку в результате комбинаций, за которыми стояли не только конкурирующие с ними христианские демократы, но и заокеанские «гаранты» атлантической солидарности.

«Мы должны взять ответственность за свою судьбу в свои руки» — это Ангела Меркель говорила европейцам о Европе, брошенной на произвол судьбы трамповской Америкой. Но пока что ей не удается справится даже с собственной судьбой. Может быть потому, что она всеми силами пытается сохранить власть тогда, когда всё свидетельствует о том, что она ее теряет? Против Ангелы Меркель «вашингтонский обком» никак не интригует — вследствие идущей в самих Штатах внутриполитической борьбы исчезла и единая позиция Вашингтона.

Эпопея с формированием нового немецкого кабинета идет уже шестой месяц — и на прошлой неделе казалось, что есть большие шансы на ее успешное завершение. Ангела Меркель пообещала социал-демократам сразу два ключевых министерства — финансов и иностранных дел — и коалиционное соглашение было подписано. Оставалось только дождаться его одобрения партиями. Не только христианскими демократами Меркель и баварским Христианско-социальным союзом (чей лидер баварский премьер Зеехофер получал в новом кабинете пост министра внутренних дел), но и, самое главное социал-демократами, которые должны были проголосовать 4 марта. Причем не на съезде, как остальные партии, а общепартийным голосованием. И если большинство из 440 тысяч членов СДПГ поддержат коалиционное соглашение — значит, новому правительству Меркель быть.

Шансы на это были «пятьдесят на пятьдесят» — на съезде в январе СДПГ с трудом одобрила идею возобновления переговоров (изначально партия шла на выборы прошлой осени с обещанием прекратить совместную работу с Меркель), а отношение рядовых членов партии к коалиции с ХДС было еще хуже, чем у делегатов съезда. Чтобы добиться согласия однопартийцев на коалицию, глава партии Мартин Шульц даже решил уступить пост главы партии Андреа Налес

47-летняя глава фракции СДПГ в Бундестаге принадлежит к левому крылу партии — и таким образом Шульц хотел хоть как-то сгладить недовольство левых возобновлением коалиции с ХДС. А сам Шульц стал бы вице-канцлером и главой МИДа . Но тут всё окончательно посыпалось.

Сначала обиделся Зигмар Габриэль , нынешний глава МИДа и бывший руководитель СДПГ. Он год назад добровольно уступил Шульцу пост лидера партии — в расчете на то, что бывший тогда председателем Европарламента Шульц приведет СДПГ к победе. Но товарищ Мартин не только не оправдал доверия (партия получила худший результат в послевоенной истории), но еще и обманул Габриэля, позарившись на его пост. То есть ладно бы еще коалиция с ХДС — но такая, при которой Габриэль оказывался без значимого министерского кресла.

Разразился скандал — Габриэль публично упрекнул Шульца. В итоге последний отказался занимать пост главы МИДа — ради партийного единства. Но о каком единстве может идти речь, если в руководстве партии творится полная неразбериха — ее лидеры (во главе с президентом Германии Штайнмайером, лишь формально ставшим беспартийным) проталкивают заведомо непопулярное в партии решение о коалиции с Меркель, при этом не могут договориться между собой о распределении постов.

И всё это на фоне того, что всё понимают — идти на перевыборы СДПГ очень не хочет. Она может получить еще меньше голосов — это показывают опросы общественного мнения, а постоянные метания ее лидеров лишь еще больше усугубляют ситуацию. Разлад между Габриэлем и Шульцем ухудшает шансы на одобрение новой коалиции — ведь и так в партии говорят, что вхождение в такое правительство нанесет СДПГ непоправимый ущерб и сработает только на продление власти Меркель.

Впрочем, с последним можно поспорить. Разлад в СДПГ на самом деле не выгоден Ангеле Меркель — потому что её и так обвиняли в собственной партии в том, что она пошла на слишком большие уступки социал-демократам. И в программе будущего кабинета, и в распределении должностей — а атлантисты так и вовсе увидели в согласованной программе отход от жесткой линии по России. И если теперь социал-демократы откажутся от коалиции, Меркель придется оправдываться перед однопартийцами — сначала она продавила их на максимальные уступки СДПГ, а теперь что делать? Править самостоятельно — то есть впервые в истории ФРГ формировать правительство меньшинства?

Если 4 марта СДПГ, которую за два дня до этого возглавит Андреа Налес, проголосует против соглашения Меркель-Шульц, то у ХДС-ХСС есть два варианта действий. Формировать правительство меньшинства (самостоятельно или договорившись с «зелеными» или свободными демократами) или же идти на новые выборы. Но новых выборов — они в этом случае пройдут в конце апреля — ХДС-ХСС боится также сильно, как и СДПГ. Потому что по опросам партия Меркель потеряет на них голоса — а еще более потому, что тогда уже точно встанет вопрос о смене руководителя партии. То есть ухода Меркель. И чтобы избежать этого, канцлер сейчас готова на всё. О чем и говорят ее заявления в воскресном интервью программе Berlin direkt телеканала ZDF.

Меркель сообщила, что не собирается покидать свой пост до следующих парламентских выборов в 2021 году:

«Я выставляла свою кандидатуру на четырехлетний срок. Я обещала людям эти четыре года, а я из тех людей, которые держат обещания».

Формально в этом нет ничего нового — но тот момент, в который сказаны эти слова, придает им особое значение. По сути Меркель обращается к социал-демократам, давая им понять, что вне зависимости от того, как они проголосуют 4 марта, она останется у власти. Ультиматум — то есть берите посты в правительстве, ведь я и так предлагают вам больше, чем вам положено? По сути да — другое дело, что эти слова Меркель могут подтолкнуть СДПГ не к голосованию «за», а к еще более уверенному голосованию «против».

И что будет, если СДПГ проголосует против «большой коалиции»? Хотя в интервью Меркель не исключила возможности новых парламентских выборов, самое важное в ее словах то, что и в этом случае она не намерена уходить с поста председателя ХДС. Меркель сказала, что намерена и далее оставаться на посту руководителя ХДС, и не согласилась с тем, что она утрачивает свой авторитет внутри партии. Это очевидная неправда — позиции Меркель в партии ухудшаются, и она просто делает хорошую мину при плохой игре.

По сути Меркель блефует — в ситуации, когда ее потенциальный партнер, социал-демократы, панически боится выборов, ей важно убедить его, что у нее самой положение лучше. И что она может себе позволить и пойти на новые выборы, и сформировать правительство меньшинства — так что всё под контролем. Социал-демократы, расколотые, и не имеющие неоспоримого лидера, понимают, что Меркель «берет их на испуг» — но что они могут ей противопоставить?

Ничего, кроме ухода в оппозицию — тогда канцлеру придется демонстрировать свои способности выживания. То есть если 4 марта СДПГ выскажется против соглашения с ХДС, то Андреа Налес начнет набирать очки как глава оппозиционной партии, а Ангела Меркель вынуждена будет править без опоры на парламентское большинство. И при каждом важном голосовании искать голоса то у социал-демократов, то у «зеленых» и либерал-демократов

Устойчиво ли будет такое правительство? Конечно, нет. Захотят ли немецкие элиты играть в такой кабинет — само существование которого будет работать на ослабление позиций Германии в Евросоюзе и в мире в целом? Конечно, нет. Максимум, на что может рассчитывать такое правительство — это полгода-год существования в условиях постоянного лавирования и слабости. А потом — провал при голосовании за какой-либо правительственный законопроект, кризис, а то и вотум недоверия с последующими досрочными выборами в бундестаг. Так зачем рубить кошке хвост по частям? Даже если эта «кошка» сама Ангела Меркель.

Так что если 4 марта СДПГ отвергнет коалицию, у Меркель остается, по сути, только один вариант — идти на досрочные парламентские выборы. И хотя канцлер уверена, что именно она должна повести партию на выборы 22 апреля, терпение среди тяжеловесов ХДС может лопнуть. Партия может не согласится нести дальнейшие потери во имя сохранения Меркель у власти еще на три года. Ведь с мнением председателя «Альтернатива для Германии» Йорга Мойтена о том, что коалиция приведет к ослаблению христианских демократов, согласны очень многие и в самой ХДС.

И, кстати, если «большая коалиция» каким-то чудом всё-таки склеится, «Альтернатива», получившая прошлой осенью третий результат (13 процентов голосов) станет главной оппозиционной партией в Бундестаге, то есть получит видные посты в парламентских комитетах и возможность влиять на повестку — и это очень беспокоит весь немецкий системный истеблишмент.

А Мойтен после подписания соглашения Меркель с Шульцем назвал его катастрофой для Германии, добавив, что «это соглашение ускорит крах христианских демократов и социал-демократов и в то же время будет способствовать здоровому подъему АдГ» и предрек коалиции крах ранее 2021 года. Потому что это «коалиция жадных до власти неудачников».

Меркель, как и Шульц, Габриэль и остальные статусные политики, естественно, не считают себя неудачниками — однако голосование 4 марта может стать последним звонком для всей эпохи Меркель.