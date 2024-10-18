Пока вы не уснули: цель поездки Си Цзиньпина в РФ и угрозы главы Минобороны Украины Западу

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Стало известно, зачем Си Цзиньпин посетит Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Россию для участия в саммите БРИКС в Казани 22-24 октября. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает РИА Новости.

«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин с 22 по 24 октября посетит город Казань для участия в шестнадцатом саммите лидеров стран БРИКС», — подчеркнула она.

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МО Украины пригрозило Западу «очень плохими вещами»

Министр обороны Украины Рустем Умеров пригрозил Западу «очень плохими вещами», если речь пойдет об обмене территорий, находящихся под контролем России, на членство Киева в Североатлантическом альянсе. Слова министра приводит украинское издание «Страна».

На вопрос журналиста о том, слышал ли он о предложениях обменять перешедшие России территории на членство в альянсе, он ответил отрицательно, однако добавил, что сделал бы «очень плохие вещи», если бы ему предложили подобное.

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Путин назвал количество готовых сотрудничать с БРИКС стран

Не менее 30 государств уже изъявили желание тем или иным способом присоединиться к работе БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран объединения.

"30 стран на сегодняшний день изъявили желание в той или иной степени сотрудничать с БРИКС, так или иначе присоединиться к деятельности организации", - рассказал президент РФ.

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Умер бывший глава ФМС Константин Ромодановский

© Администрация Президента России

Умер бывший глава Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский, сообщает 18 октября ТАСС. Ему было 67 лет.

«Константин Олегович Ромодановский скончался сегодня ночью», — сказал собеседник агентства, не уточнив причину смерти.

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Лавров оценил заявления Киева о возможности создать ядерное оружие

Глава МИД России Сергей Лавров оценил одним словом заявления Киева о возможности создать ядерное оружие.

«Безумцы, и ничего из этого, конечно же, не выйдет никогда, ни при каких обстоятельствах. Но он (Владимир Зеленский - прим. ТАСС) уже, по-моему, отказался от этих слов, наверное, проснулся и с другой ноги встал», - сказал глава МИД РФ на пресс-конференции.

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Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков объяснил обращение к Кадырову

Обращение пожизненно осужденного экс-сенатора Рауфа Арашукова к главе Чечни Рамзану Кадырову и извинения перед ним являются личными делами двух россиян. Об этом сам Арашуков через адвоката сообщил РБК.

Как объяснил Арашуков, он не видит ничего дурного в том, чтобы обратиться к Кадырову с извинениями за совершенные ошибки, тем более что считает главу Чечни другом. Он отметил, что лично составил обращение и передал его через адвоката.

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Орбан объяснил, что не дает Украине вести переговоры с РФ с позиции силы

У Украины нет возможности вести переговоры с Россией с позиции силы, поскольку ВСУ на поле боя терпят поражения. Об этом в интервью радио Kossuth заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

«В результате военных действий положение изменилось в пользу России, в связи с чем Украина не может вести переговоры с позиции силы», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

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СК нашел похищенный комплекс МО РФ стоимостью более 244 млн рублей в Балашихе

СК арестовал трех человек по подозрению в хищении у Минобороны РФ комплекса, который состоит из 15 объектов недвижимости и стоит более 244 миллионов рублей, сообщает Следственный комитет в своем телеграм-канале.

«Возбуждено уголовное дело по подозрению бывшего начальника управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева <...> в совершении мошенничества в особо крупном размере», — сообщили в СК РФ.

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Ирина Болгар обратилась к Дурову после блокировки соцсети

© Соцсети

Ирина Болгар заявила, что ее травят друзья Павла Дурова после блокировки соцсети. Ирина обратилась к экс-возлюбленному с нового аккаунта.

После того, как старую страничку Ирины заблокировали, она создала новый аккаунт, в котором намекнула на причастность Павла. Болгар опубликовала снимок с бизнесменом и заявила, что столкнулась с травлей со стороны его друзей. Также она поинтересовалась, приносят ли Дурову счастье ее страдания.

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Умер 31-летний телеведущий Антон Бибиков

© Соцсети

Умер 31-летний телеведущий и музыкальный обозреватель Антон Бибиков. О смерти Антона сообщила певица Лейсан Боева в соцсети.

В личном блоге певицы появился кадр с Антоном Бибиковм, который скоропостижно умер 17 октября. Боева назвала смерть Антона «страшной трагедией». Она запомнила умершего, как талантливого, доброго и сильного человека.

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