Путин: с БРИКС готовы так или иначе сотрудничать уже 30 стран
Не менее 30 государств уже изъявили желание тем или иным способом присоединиться к работе БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран объединения.
"30 стран на сегодняшний день изъявили желание в той или иной степени сотрудничать с БРИКС, так или иначе присоединиться к деятельности организации", - рассказал президент РФ.
Путин заявил, что работа БРИКС не направлена против кого-либо
По словам российского лидера, "это зримый эффект от присоединения".
"Сразу за этой волной нарастает следующая, - отметил он. - Но здесь мы должны вместе со всеми членами организации внимательно посмотреть, как относиться к расширению. Точно совершенно никого не будем отталкивать, точно совершенно двери открыты".