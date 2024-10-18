Не менее 30 государств уже изъявили желание тем или иным способом присоединиться к работе БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран объединения.

"30 стран на сегодняшний день изъявили желание в той или иной степени сотрудничать с БРИКС, так или иначе присоединиться к деятельности организации", - рассказал президент РФ.

Путин заявил, что работа БРИКС не направлена против кого-либо

По словам российского лидера, "это зримый эффект от присоединения".