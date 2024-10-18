Председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Россию для участия в саммите БРИКС в Казани 22-24 октября. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает РИА Новости.

«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин с 22 по 24 октября посетит город Казань для участия в шестнадцатом саммите лидеров стран БРИКС», — подчеркнула она.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что сроки предстоящего саммита БРИКС продлевать не планируется, его инфраструктура готова к большому количеству участников.

Путин встретится с главами ведущих СМИ стран БРИКС

Песков добавил, что вся инфраструктура планируемого саммита подготовлена под достаточно большой интерес участников. Также пресс-секретарь президента отметил, что Россия ожидала большое количество тех, кто аккредитовался на саммит.

XVI саммит БРИКС в Казани стартует 22 октября. Сообщалось, что лидеры более 30 стран уже подтвердили свое участие в мероприятии.

Кроме того, ожидается, что в Казань приедут руководители региональных организаций, а также различных исполнительных органов соответствующих структур. На саммите в том числе планируется выступление президента Нового банка развития Дилмы Руссефф.