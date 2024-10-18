СК нашел похищенный комплекс МО РФ стоимостью более 244 млн рублей в Балашихе

СК арестовал трех человек по подозрению в хищении у Минобороны РФ комплекса, который состоит из 15 объектов недвижимости и стоит более 244 миллионов рублей, сообщает Следственный комитет в своем телеграм-канале. Москва24

«Возбуждено уголовное дело по подозрению бывшего начальника управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева <...> в совершении мошенничества в особо крупном размере», — сообщили в СК РФ. Ura.Ru

Отмечается, что по делу арестованы трое фигурантов. В период с 2019 по 2021 год подозреваемые во время банкротства компании «Строительное управление Московского региона», подведомственной Министерству обороны РФ, смогли присвоить комплекс с помощью подложных торгов. Вечерняя Москва