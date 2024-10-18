Ирина Болгар заявила, что ее травят друзья Павла Дурова после блокировки соцсети. Ирина обратилась к экс-возлюбленному с нового аккаунта.

После того, как старую страничку Ирины заблокировали, она создала новый аккаунт, в котором намекнула на причастность Павла. Болгар опубликовала снимок с бизнесменом и заявила, что столкнулась с травлей со стороны его друзей. Также она поинтересовалась, приносят ли Дурову счастье ее страдания.

«Как ты себя чувствуешь? Счастлив ли ты, когда твою семью травят твои друзья? Скажи сам. Не через пресс-секретаря. Будь смелым», — высказалась Ирина.

Болгар добавила, что роман с Дуровым разрушил ее жизнь. При этом она выразила надежду на восстановление и сравнила себя с птицей Феникс.