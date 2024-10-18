Умер бывший глава ФМС Константин Ромодановский

Умер бывший глава Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский, сообщает 18 октября ТАСС. Ему было 67 лет.

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«Константин Олегович Ромодановский скончался сегодня ночью», — сказал собеседник агентства, не уточнив причину смерти.

Константин Ромодановский возглавил ФМС в 2005 году и занимал этот пост до апреля 2016 года.

Умер экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров

Кандидат юридических наук, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Мужества, орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.