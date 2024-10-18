Орбан объяснил, что не дает Украине вести переговоры с РФ с позиции силы

У Украины нет возможности вести переговоры с Россией с позиции силы, поскольку ВСУ на поле боя терпят поражения. Об этом в интервью радио Kossuth заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

«В результате военных действий положение изменилось в пользу России, в связи с чем Украина не может вести переговоры с позиции силы», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

По словам Орбана, Запад советует Киеву вести переговоры именно таким образом.

Орбан: «план победы» Зеленского приведет к поражению Украины

До этого Орбан заявил, что так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского приведет к поражению страны в конфликте с РФ.

По его словам, многие страны — члены Европейского союза (ЕС) по-прежнему настроены на продолжение боевых действий. Однако региональное содружество и Киев уже сейчас терпят поражение в противостоянии с Москвой.