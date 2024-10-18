МО Украины пригрозило Западу «очень плохими вещами»

Министр обороны Украины Рустем Умеров пригрозил Западу «очень плохими вещами», если речь пойдет об обмене территорий, находящихся под контролем России, на членство Киева в Североатлантическом альянсе. Слова министра приводит украинское издание «Страна». Газета.Ru

На вопрос журналиста о том, слышал ли он о предложениях обменять перешедшие России территории на членство в альянсе, он ответил отрицательно, однако добавил, что сделал бы «очень плохие вещи», если бы ему предложили подобное. Lenta.ru

Ранее Владимир Зеленский заявил, что западные чиновники не обсуждали с Киевом соглашение, по которому Украина сможет отказаться от занятых Вооруженными силами России территорий в обмен на членство в НАТО. News.ru