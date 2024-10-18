Умер 31-летний телеведущий Антон Бибиков

Умер 31-летний телеведущий и музыкальный обозреватель Антон Бибиков. О смерти Антона сообщила певица Лейсан Боева в соцсети.

© Соцсети

В личном блоге певицы появился кадр с Антоном Бибиковм, который скоропостижно умер 17 октября. Боева назвала смерть Антона «страшной трагедией». Она запомнила умершего, как талантливого, доброго и сильного человека.

«Я не могу в это поверить! Вчера целый день, как в тумане, даже снег пошел... Антон Николаевич покинул нас... Страшная трагедия. Талантливый, добрый, сильный человек! Как такое могло случиться?!» — написала артистка.

Певица добавила, что Антон поддерживал ее в творческих начинаниях и мотивировал к развитию.