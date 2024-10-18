Глава МИД России Сергей Лавров оценил одним словом заявления Киева о возможности создать ядерное оружие. Lenta.ru

«Безумцы, и ничего из этого, конечно же, не выйдет никогда, ни при каких обстоятельствах. Но он (Владимир Зеленский - прим. ТАСС) уже, по-моему, отказался от этих слов, наверное, проснулся и с другой ноги встал», - сказал глава МИД РФ на пресс-конференции. ТАСС

Лавров также отметил, что Украина каждый раз после заключения любых договоренностей с РФ нарушает их, теряя при этом свои территории. Вечерняя Москва