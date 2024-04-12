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В Кремле назвали новые основания для проведения мирных переговоров с Украиной

Мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться исключительно на основе принятия Киевом действующих реалий, а именно нахождения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в составе России. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Естественно, за два года произошло много изменений. У нас в Конституции записаны новые субъекты, чего не было ранее. Поэтому есть ряд новых реалий, от которых нельзя абстрагироваться, но это могло бы быть неким базисом для начала переговоров. Президент Путин неоднократно подтверждал свою готовность к таким переговорам», — заявил Песков.

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В России из школьной программы решили убрать один предмет

Обществознание исключат из программы 6-8-х классов с 1 сентября 2025 года, оставив один урок в неделю в 9-м классе. Соответствующий приказ Минпросвещения РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается в 9-м классе, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях", - говорится в документе.

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Установлена личность владельца взорванного в Москве авто

Хозяином Toyota Land Cruiser Prado, взорванного в Москве, оказался бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственные источники.

Прозоров, по его словам, с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал им информацию о ходе антитеррористической-операции на востоке Украины. Несколько лет назад он переехал в Россию.

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Джонсон назвал взятие Киева для Запада провалом хуже войны во Вьетнаме

© EPA/TACC

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что взятие Киева Россией станет для «американского лидерства на мировой арене» и Запада большим поражением, чем война во Вьетнаме. Об этом сообщает Daily Telegraph.

По мнению Джонсона, взятие украинской столицы — цель Москвы в ходе спецоперации. Он добавил, что «молится» за прекращение блокады финансирования Украины республиканцами в конгрессе.

«Ситуация мрачная, и задержка ужасна», — подчеркнул он.

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Стало известно, почему Ширвиндта планируют хоронить через месяц после смерти

Названа причина, по которой останки народного артиста России Александра Ширвиндта похоронят только через месяц после его смерти. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Александр Ширвиндт умер 15 марта из-за болезни сердца. Однако похороны артиста запланированы на 14 апреля на Новодевичьем кладбище — через месяц после смерти. На данный момент тело актера было кремировано, а во время похорон в землю опустят уже урну с прахом Ширвиндта.

Как объяснили сотрудники Новодевичьего кладбища, регламента на сроки похорон не существует.

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В США назвали возможную дату атаки Ирана на Израиль

© Zuma/TACC

В США ожидают, что Иран может ударить по военным объектам Израиля уже 12 апреля, применив более 100 дронов и десятки ракет. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает CBS News.

Напомним, что 1 апреля ВВС Израиля нанесли удар по генконсульству Ирана в Дамаске. В результате атаки здание было полностью разрушено. Погибли 13 человек, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников КСИР – Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иран пообещал ответить на нападение.

Два американских чиновника сообщили, что крупная иранская атака на Израиль ожидается уже сегодня.

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Дело о призывах к терроризму возбудили против правнучки Чкалова

Уголовное дело за призывы к терроризму возбудили против правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

По его словам, прокуратура уже провела проверку в отношении Богдановой, в результате которой увидела на страницах в социальных сетях девушки призывы к терроризму.

— Напомню, Богданова выступала с антироссийскими заявлениями и собирала деньги для армии Украины. Также ранее она призывала нанести ядерный удар по Москве, — подчеркнул Бородин в своем Telegram-канале.

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Вступивший в «Азов»* украинский комик получил тяжелое ранение головы

© Соцсети

Участник украинской «Лиги смеха» Виктор Розовый, вступивший в националистический полк «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация), получил осколочное ранение головы в зоне боевых действий. Как сообщает агентство «Прайм», об этом заявила его жена в социальных сетях.

Розовый получил травму еще 21 марта. Ранение оказалось тяжелым, и медики боролись за жизнь юмориста около двух недель. По словам жены, сейчас комик находится в сознании и пытается общаться с родственниками.

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Ингеборга Дапкунайте лишится последнего бизнеса в России

Налоговая ликвидирует последний бизнес актрисы Ингеборги Дапкунайте в России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, ФНС начала ликвидировать компанию «Скиллз академи», которая не отчитывалась о работе в последние годы. 50% фирмы принадлежат Дапкунайте, а вторая часть — ее бывшему супругу Дмитрию Ямпольскому. Компания занималась обучению детей английскому, скорочтению, готовила к школе и оказывала иные образовательные услуги.

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В Госдуме предложили поменять формат Олимпиады

Олимпиада должна быть соревнованием спортсменов, а не стран, поэтому проводить ее лучше без флагов и гимнов, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Как отметила она в беседе с Lenta.ru, Олимпиаду нужно проводить согласно хартии.

У меня есть предложение к Международному олимпийскому комитету (МОК): проводить игры согласно хартии, чтобы они были состязаниями спортсменов, а не стран. И тогда Олимпиада станет мощным, серьезным форумом, где спортсмены будут выступать без флагов, в индивидуальном порядке. Состязаться будут лучшие из лучших, — объяснила Журова.

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