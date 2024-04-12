В России из школьной программы решили убрать один предмет

Обществознание исключат из программы 6–8 классов с 1 сентября 2025 года, следует из приказа Минпросвещения РФ. ТАСС

При этом число часов, отведенных на изучение истории у учеников пятых-восьмых классов с 1 сентября 2025 года увеличат до 476. Lenta.ru

Ранее предложение по исключению обществознания прокомментировал помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. По его словам, знание предмета по существу никуда не денется. Он уточнил, что что-то перейдет в историю, что-то перейдет в другой класс. Газета.Ru