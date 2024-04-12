Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не чувствуют готовности украинской стороны к переговорам. RT на русском

«Нет, не чувствуют [готовности к переговорам]», — сказал представитель Кремля журналистам. По его словам, стамбульский договор может быть базисом для переговоров по Украине, но за 2 года появился ряд новых реалий. ТАСС

«У нас в конституции записаны новые субъекты, чего не было ранее. Поэтому есть ряд новых реалий, от которых нельзя абстрагироваться, но это могло бы быть неким базисом для начала переговоров. Президент Путин неоднократно подтверждал свою готовность к таким переговорам», — заявил Песков. Ura.Ru