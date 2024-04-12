Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что взятие Киева Россией станет для «американского лидерства на мировой арене» и Запада большим поражением, чем война во Вьетнаме. Об этом сообщает Daily Telegraph.

По мнению Джонсона, взятие украинской столицы — цель Москвы в ходе спецоперации. Он добавил, что «молится» за прекращение блокады финансирования Украины республиканцами в конгрессе.

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«Ситуация мрачная, и задержка ужасна», — подчеркнул он.

Также политик считает, что бегство американских войск из Афганистана в 2021 году «ничто по сравнению с возможной победой России на Украине».

Ранее Джонсон заявил, что США выгодно поддерживать Украину в военной сфере, поскольку основная часть выделенных средств остается в Соединенных Штатах. Они достаются предприятиям военно-промышленного комплекса, которые наращивают производство и создают новые рабочие места.