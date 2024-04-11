Стало известно, почему Ширвиндта планируют хоронить через месяц после смерти

Названа причина, по которой останки народного артиста России Александра Ширвиндта похоронят только через месяц после его смерти. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Александр Ширвиндт умер 15 марта из-за болезни сердца. Однако похороны артиста запланированы на 14 апреля на Новодевичьем кладбище — через месяц после смерти. На данный момент тело актера было кремировано, а во время похорон в землю опустят уже урну с прахом Ширвиндта.

Как объяснили сотрудники Новодевичьего кладбища, регламента на сроки похорон не существует.

«Когда родные захотят, тогда они это и делают. Как правило не зимой и не ранней весной. Ждут, когда растают сугробы и оттает земля. Урна с прахом до этого времени обычно хранится в крематории», — рассказали там.

Свой комментарий по ситуации также дала вдова народного артиста СССР Владимира Этуша Елена Этуш.

«Когда умер Владимир Абрамович, ему выделили отдельный участок на Новодевичьем кладбище для традиционного захоронения. Но он хотел, чтобы его похоронили в семейной могиле вместе с родными. На старой территории Новодевичьего кладбища похоронены его мама, бабушка, отец, тётя… Поэтому, согласно его воле, его кремировали, а на следующий день прах похоронили в семейной могиле. Поскольку Владимир Абрамович заблаговременно обо всем позаботился, под гранитной плитой в фундаменте надгробия была сделана ниша под урну, куда мы её и поставили. В тот год снега была мало. Мы смогли все сделать на следующий день после прощания в театре. Насколько я знаю, прах близких хоронят в любое время. Кто-то на следующий день после кремации, кто-то на 9-й, кто-то на 40-й», — заявила она.

О смерти Александра Ширвиндта стало известно 15 марта.