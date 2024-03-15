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Умер Александр Ширвиндт

Режиссер Сергей Газаров сообщил, что народный артист России и президент Театра сатиры Александр Ширвиндт умер в больнице. Об этом пишет ТАСС.

Умер Александр Ширвиндт
© РИА Новости

Артисту было 89 лет. Газаров уточнил, что о смерти Ширвиндта узнал от сына умершего. Причина смерти пока не уточняется.

«Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад. Как и что будем делать, я пока не знаю», — заявил режиссер.

Умерла народная артистка СССР Ламара Чкония

Александр Ширвиндт был знаком советскому и российскому зрителю как актер театра и кино, однако артист также выступал в роли театрального режиссера, сценариста, педагога, телеведущего, актера озвучки и писателя-мемуариста. Кроме того, Ширвиндт является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Ранее умерла народная артистка СССР Наталия Касаткина.

Общество
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