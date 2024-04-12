Налоговая ликвидирует последний бизнес актрисы Ингеборги Дапкунайте в России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, ФНС начала ликвидировать компанию «Скиллз академи», которая не отчитывалась о работе в последние годы. 50% фирмы принадлежат Дапкунайте, а вторая часть — ее бывшему супругу Дмитрию Ямпольскому. Компания занималась обучению детей английскому, скорочтению, готовила к школе и оказывала иные образовательные услуги.

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Напомним, что актриса уехала из России в Бельгию против начала специальной военной операции на Украине. После этого она раскритиковала РФ и заявила, что ей стоило переехать раньше.

Ранее СМИ сообщили, что Дапкунайте продала свою квартиру в Пресненском районе Москвы, взяла деньги, не снялась с регистрационного учета и перестала выходить на связь. Новым владельцам пришлось перерегистрировать недвижимость через суд.