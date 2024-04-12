Вступивший в «Азов»* украинский комик получил тяжелое ранение головы

Участник украинской «Лиги смеха» Виктор Розовый, вступивший в националистический полк «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация), получил осколочное ранение головы в зоне боевых действий. Как сообщает агентство «Прайм», об этом заявила его жена в социальных сетях.

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Розовый получил травму еще 21 марта. Ранение оказалось тяжелым, и медики боролись за жизнь юмориста около двух недель. По словам жены, сейчас комик находится в сознании и пытается общаться с родственниками.

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Артист ушел на фронт еще в феврале 2022 года, где вступил в полк «Азов»*. В последствии националистическое образование преобразовали в 3-ю отдельную штурмовую бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В декабре стало известно, что примкнувший к Вооруженным силам Украины (ВСУ) украинский актер Богдан Колесник умер в зоне проведения спецоперации. Российским зрителям он наиболее известен по участию в сериале «Черные кошки».

* Организация признана террористической и запрещена в России.