Дело о призывах к терроризму возбудили против правнучки Чкалова

Уголовное дело за призывы к терроризму возбудили против правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

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По его словам, прокуратура уже провела проверку в отношении Богдановой, в результате которой увидела на страницах в социальных сетях девушки призывы к терроризму.

— Напомню, Богданова выступала с антироссийскими заявлениями и собирала деньги для армии Украины. Также ранее она призывала нанести ядерный удар по Москве, — подчеркнул Бородин в своем Telegram-канале.

В феврале суд заочно арестовал уехавшего из России актера Алексея Панина по делу о призывах к терроризму.

Летом прошлого года Лига безопасного интернета обратилась в СК РФ с просьбой проверить журналистку Ксению Собчак на предмет оправдания терроризма из-за ролика с интервью, которое ей дал Алексей Панин.