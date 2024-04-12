Установлена личность владельца взорванного в Москве авто

Хозяином Toyota Land Cruiser Prado, взорванного в Москве, оказался бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственные источники.

Прозоров, по его словам, с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал им информацию о ходе антитеррористической-операции на востоке Украины. Несколько лет назад он переехал в Россию.

Автомобиль взорвался в Москве

Напомним, что инцидент произошел на Коровинском шоссе на севере Москвы. По информации СМИ, неустановленное взрывное устройство сработало при запуске двигателя. Водитель получил травмы ног, ему потребовалась госпитализация.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи и оперативные службы осматривают место инцидента, запланированы медицинская и взрывотехническая экспертизы.