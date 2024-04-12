В США назвали возможную дату атаки Ирана на Израиль

В США ожидают, что Иран может ударить по военным объектам Израиля уже 12 апреля, применив более 100 дронов и десятки ракет. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает CBS News.

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Напомним, что 1 апреля ВВС Израиля нанесли удар по генконсульству Ирана в Дамаске. В результате атаки здание было полностью разрушено. Погибли 13 человек, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников КСИР – Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иран пообещал ответить на нападение.

Два американских чиновника сообщили, что крупная иранская атака на Израиль ожидается уже сегодня.

Эксперт оценил возможность прямой атаки Ирана на Израиль

По их словам, Иран может применить более 100 беспилотников и десятки ракет, нацелив их на военные цели.

«Официальные лица заявили, что израильтянам будет сложно защититься от нападения, и, хотя они допускают возможность того, что иранцы могут выбрать менее масштабную атаку, чтобы избежать резкой эскалации, ответный удар считается неизбежным», - говорится в статье.

При этом эксперты пояснили изданию, что в случае действительно масштабного удара, возможно резкое обострение ситуации в регионе.

Накануне постоянное представительство Ирана при ООН назвало условие отказа от ответа на израильский удар по консульству в Сирии. В постпредстве отметили, что это было бы возможно в том случае, если Совет Безопасности ООН выступит с осуждением израильской атаки.