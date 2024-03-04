Пока вы не уснули: Киев об условиях транзита газа из РФ и падение неизвестного объекта в Польше

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На Украине назвали условие для продолжения транзита газа из России

Украина готова продолжить транзит газа из России после 2024 года, если будет такой запрос со стороны Европы, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

«Если европейские страны выступят либо консорциумом, либо кто-то из европейских партнёров выступит транзитёром уже своего газа, то мы готовы предоставлять такую услугу, как и делали до настоящего времени. Тут инициатива на стороне ЕС», — цитирует его ТАСС.

По словам политика, при этом в Киеве вести переговоры по этой теме с Москвой не собираются.

На севере Польши упал неизвестный объект

Неизвестный объект упал на севере Польши в поле недалеко от города Милаково (Варминьско-Мазурское воеводство). Об этом сообщает TVN24 со ссылкой на полицейских.

Утром 4 марта польская полиция получила сообщение, что в поле, по предварительным данным, нашли метеозонд. Полиция взяла место падения объекта под охрану, туда также прибыла армия.

Представитель пресс-службы Варминьско-Мазурской полиции заявил, что полицейские ранее фиксировали «множество подобных событий, связанных с метеозондами в регионе».

Михаилу Ефремову согласовали ходатайство на УДО

Советскому и российскому актеру Михаилу Ефремову, отбывающему длительный тюремный срок за смертельное "пьяное" ДТП, согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении.

По информации Mash, заседание в белгородской колонии №4, где сидит артист, прошло накануне.

"Руководство колонии уже дало положительный ответ и направило бумаги в Алексеевский суд Белгородской области", - сообщает ресурс, уточняя, что уже там "будет принято окончательное решение в ходе заседания".

Как передает канал, ожидается, что "бумаги поступят в канцелярию сегодня-завтра" - и "далее у суда есть максимум двадцать дней".

Медведев показал карту раздела Украины Россией и еще тремя странами

Винницкая область Украины может оказаться в составе Румынии, Ужгород - Венгрии, Польша получит Львов, Ивано-Франковск, Житомир, а остальные регионы присоединятся к России. Такую "новую" Украину на карте показал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе марафона "Знание.Первые", передает РИА Новости.

Политик продемонстрировал, что Одесса, Николаев, Черкассы, Чернигов, Полтава, Днепр, Запорожье, Сумы, Херсон будут российскими.

Правнук Сталина написал открытое письмо Лаврову

Правнук бывшего руководителя Советского Союза Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад обратился с открытым письмом к главе Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову в преддверии дня смерти советского лидера. В своем обращении правнук Сталина заявил о необходимости роспуска ООН. Копия документа появилась в распоряжении NEWS.ru.

Как последний урожденный Джугашвили, правнук генералиссимуса Победы во Второй мировой войне и внук погибшего в фашистском концлагере Заксенхаузен Якова Джугашвили я готов официально от лица семьи Сталиных поддержать вас и Министерство иностранных дел Российской Федерации в созыве специального заседания ООН, чтобы решить дальнейшую судьбу данной организации и целесообразность участия в ней страны правопреемника СССР, страны победителя фашизма — России, — заявил Бенсаад.

Он считает, что ООН доказала свою несостоятельность в решении вопросов о недопущении геноцида наций и отдельных народов. По его словам, организация «позволяет истреблять русских» в Донбассе, а также проводит политику двойных стандартов в секторе Газа.

В Казахстане произошло землетрясение

В Алма-Ате (Казахстан) произошло сильное землетрясение магнитудой 5,0, пишет "Интерфакс" со ссылкой на корреспондента агентства "Интерфакс-Казахстан".

В МЧС Казахстана сообщили, что землетрясение началось в 11:22 по местному времени.

По данным "Казинформ", жители Алма-Аты массово покидали свои дома, во многих зданиях началась эвакуация. "Интерфакс" отмечает, что сначала в квартирах посыпалась штукатурка и зашаталась мебель, а через минуту в городе заработала система оповещения.

В Петербургском нефтяном терминале нашли дрон с 20 кг взрывчатки

oilterminal.ru

Беспилотный летательный аппарат с двигателем итальянского производства и 20 кг взрывчатого вещества нашли на территории Петербургского нефтяного терминала. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, 3 марта около 10 утра сотрудник предприятия во время обхода территории наткнулся на беспилотник с оторванным крылом. Мужчина вызвал экстренные службы.

Специалисты изучили дрон. Устройство оказалось беспилотником самолетного типа с двухцилиндровым двигателем в хвостовой части фюзеляжа производства итальянской фирмы Gilardoni. Примерный размах крыльев такого дрона — семь метров. Устройство переносило на себе 20 кг взрывчатого вещества.

Медведев рассказал о поразившем его разговоре с Обамой

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о «примечательном» разговоре с Бараком Обамой во времена Арабской весны, когда оба они были президентами, сообщает ТАСС. Медведева поразило, что у США не оказалось четкого плана действий по странам, перевороты в которых они поддержали.

Беседу с Обамой Медведев упомянул во время марафона общества «Знание. Первые». Там замглавы Совбеза выступил с лекцией «Географические и стратегические границы».

СМИ: Каллас вряд ли станет главой дипломатии ЕС из-за отношения к России

В Европейском союзе не хотят, чтобы главу евродипломатии Жозепа Борреля на этом посту сменила премьер-министр Эстонии Кая Каллас из-за ее любви «есть россиян на завтрак». Об этом со ссылкой на источники пишет газета Politico.

По данным издания, в Брюсселе в течение нескольких месяцев обсуждается, что Кая Каллас может стать преемницей Жозепа Борреля. При этом ожидается, что ее кандидатуру поддержит президент Франции Эммануэль Макрон.

В МИД России назвали провокационными новые учения НАТО

Россия следит за учениями НАТО Nordic Response 24, проходящими у российских границ с участием Финляндии и Швеции. Об этом заявил сегодня замглавы МИД РФ Александр Грушко, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, для отслеживания ситуации у российских военных «имеются все необходимые средства».

«Политическая позиция наша хорошо известна. Мы считаем, что эти учения носят демонстративно провокационный характер. Любые учения, особенно в географической близости к линии соприкосновения увеличивают опасность военных инцидентов», - заметил Грушко.