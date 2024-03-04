На севере Польши упал неизвестный объект

Неизвестный объект упал на севере Польши в поле недалеко от города Милаково (Варминьско-Мазурское воеводство). Об этом сообщает TVN24 со ссылкой на полицейских.

Утром 4 марта польская полиция получила сообщение, что в поле, по предварительным данным, нашли метеозонд. Полиция взяла место падения объекта под охрану, туда также прибыла армия.

Представитель пресс-службы Варминьско-Мазурской полиции заявил, что полицейские ранее фиксировали «множество подобных событий, связанных с метеозондами в регионе».

В 2023 году в лесу недалеко от польского города Быдгощ обнаружили обломки ракеты. Оказалось, что она пролетела 400 километров вглубь Польши еще в декабре 2022-го и ее тогда заметили, но обломки найти не смогли.