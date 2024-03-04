В МИД России назвали провокационными новые учения НАТО

Россия следит за учениями НАТО Nordic Response 24, проходящими у российских границ с участием Финляндии и Швеции. Об этом заявил сегодня замглавы МИД РФ Александр Грушко, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, для отслеживания ситуации у российских военных «имеются все необходимые средства».

«Политическая позиция наша хорошо известна. Мы считаем, что эти учения носят демонстративно провокационный характер. Любые учения, особенно в географической близости к линии соприкосновения увеличивают опасность военных инцидентов», - заметил Грушко.

Представитель МИД заверил, что на фоне серии учений Североатлантического альянса, которые будут проводиться до конца мая-июня, предприняты все необходимые меры «с точки зрения обеспечения обороноспособности России».

Учения Nordic Response проходят в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта с участием более 20 тысяч военнослужащих из 13 стран. Они являются частью крупнейших со времен холодной войны учений НАТО Steadfast Defender, в которых принимают участие около 90 тысяч военнослужащих, в том числе из США.