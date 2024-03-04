Михаилу Ефремову согласовали ходатайство на УДО

Советскому и российскому актеру Михаилу Ефремову, отбывающему длительный тюремный срок за смертельное "пьяное" ДТП, согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении.

По информации Mash, заседание в белгородской колонии №4, где сидит артист, прошло накануне.

"Руководство колонии уже дало положительный ответ и направило бумаги в Алексеевский суд Белгородской области", - сообщает ресурс, уточняя, что уже там "будет принято окончательное решение в ходе заседания".

Как передает канал, ожидается, что "бумаги поступят в канцелярию сегодня-завтра" - и "далее у суда есть максимум двадцать дней".

Получивший за свое преступление 7,5 года Ефремов отбыл больше половины назначенного судом срока - с учетом времени, проведенного артистом в СИЗО.