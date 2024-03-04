Правнук Сталина написал открытое письмо Лаврову

Правнук бывшего руководителя Советского Союза Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад обратился с открытым письмом к главе Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову в преддверии дня смерти советского лидера. В своем обращении правнук Сталина заявил о необходимости роспуска ООН. Копия документа появилась в распоряжении NEWS.ru.

Как последний урожденный Джугашвили, правнук генералиссимуса Победы во Второй мировой войне и внук погибшего в фашистском концлагере Заксенхаузен Якова Джугашвили я готов официально от лица семьи Сталиных поддержать вас и Министерство иностранных дел Российской Федерации в созыве специального заседания ООН, чтобы решить дальнейшую судьбу данной организации и целесообразность участия в ней страны правопреемника СССР, страны победителя фашизма — России, — заявил Бенсаад.

Он считает, что ООН доказала свою несостоятельность в решении вопросов о недопущении геноцида наций и отдельных народов. По его словам, организация «позволяет истреблять русских» в Донбассе, а также проводит политику двойных стандартов в секторе Газа.

Пресс-атташе Бенсаада Вадим Горжанкин подчеркнул, что также необходимо инициировать перенос штаб-квартиры ООН в Москву или Ялту. Он отметил, что в настоящее время западные дипломаты используют визовый режим для давления и лишают российских представителей возможности принимать участие в сессиях ООН в Нью-Йорке.