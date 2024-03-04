Медведев показал карту раздела Украины Россией и еще тремя странами
Винницкая область Украины может оказаться в составе Румынии, Ужгород - Венгрии, Польша получит Львов, Ивано-Франковск, Житомир, а остальные регионы присоединятся к России. Такую "новую" Украину на карте показал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе марафона "Знание.Первые", передает РИА Новости.
Политик продемонстрировал, что Одесса, Николаев, Черкассы, Чернигов, Полтава, Днепр, Запорожье, Сумы, Херсон будут российскими.
Кроме того, на карте отмечено, что непризнанная Приднестровская Молдавская Республика также будет в составе России.
"России надо идти нынешним путем. Исторические части страны должны вернуться домой", - резюмировал зампред Совбеза.
На этой же встрече Медведев заявил, что Россия не пытается расширить свои границы путем захвата территории Украины, ее действия являются вынужденными. Таким образом он прокомментировал ход специальной военной операции.