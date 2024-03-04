Медведев показал карту раздела Украины Россией и еще тремя странами

Кроме того, на карте отмечено, что непризнанная Приднестровская Молдавская Республика также будет в составе России.

На этой же встрече Медведев заявил, что Россия не пытается расширить свои границы путем захвата территории Украины, ее действия являются вынужденными. Таким образом он прокомментировал ход специальной военной операции.