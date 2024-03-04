В Петербургском нефтяном терминале нашли дрон с 20 кг взрывчатки

Беспилотный летательный аппарат с двигателем итальянского производства и 20 кг взрывчатого вещества нашли на территории Петербургского нефтяного терминала. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По информации канала, 3 марта около 10 утра сотрудник предприятия во время обхода территории наткнулся на беспилотник с оторванным крылом. Мужчина вызвал экстренные службы.

Специалисты изучили дрон. Устройство оказалось беспилотником самолетного типа с двухцилиндровым двигателем в хвостовой части фюзеляжа производства итальянской фирмы Gilardoni. Примерный размах крыльев такого дрона — семь метров. Устройство переносило на себе 20 кг взрывчатого вещества.

Беспилотник обезвредили на месте, а все уцелевшие детали отправили на экспертизу, отметил канал.