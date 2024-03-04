В Казахстане произошло землетрясение

В Алма-Ате (Казахстан) произошло сильное землетрясение магнитудой 5,0, пишет "Интерфакс" со ссылкой на корреспондента агентства "Интерфакс-Казахстан".

В МЧС Казахстана сообщили, что землетрясение началось в 11:22 по местному времени.

По данным "Казинформ", жители Алма-Аты массово покидали свои дома, во многих зданиях началась эвакуация. "Интерфакс" отмечает, что сначала в квартирах посыпалась штукатурка и зашаталась мебель, а через минуту в городе заработала система оповещения.

В МЧС отметили, что энергетический класс землетрясения - 13,2, магнитуда - MPV 6,1. Центр очага землетрясения расположен в 31 километре к югу от города, на глубине в десять километров. В самой Алма-Ате магнитуда землетрясения составила 5,0.