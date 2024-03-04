Медведев рассказал о поразившем его разговоре с Обамой

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о «примечательном» разговоре с Бараком Обамой во времена Арабской весны, когда оба они были президентами, сообщает ТАСС. Медведева поразило, что у США не оказалось четкого плана действий по странам, перевороты в которых они поддержали.

Беседу с Обамой Медведев упомянул во время марафона общества «Знание. Первые». Там замглавы Совбеза выступил с лекцией «Географические и стратегические границы».

По словам Медведева, он спросил у Обамы, что будут делать США, если добьются смещения руководства арабских стран.

«Его ответ меня поразил до глубины души. И он является очень показательным. Думаю, что он был абсолютно искренен. «Слушай, мы не знаем. Мы так далеко не загадываем», - процитировал Обаму Медведев.