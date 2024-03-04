Медведев рассказал о поразившем его разговоре с Обамой
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о «примечательном» разговоре с Бараком Обамой во времена Арабской весны, когда оба они были президентами, сообщает ТАСС. Медведева поразило, что у США не оказалось четкого плана действий по странам, перевороты в которых они поддержали.
Беседу с Обамой Медведев упомянул во время марафона общества «Знание. Первые». Там замглавы Совбеза выступил с лекцией «Географические и стратегические границы».
По словам Медведева, он спросил у Обамы, что будут делать США, если добьются смещения руководства арабских стран.
«Его ответ меня поразил до глубины души. И он является очень показательным. Думаю, что он был абсолютно искренен. «Слушай, мы не знаем. Мы так далеко не загадываем», - процитировал Обаму Медведев.
Арабская весна - волна протестов, массовых волнений и госпереворотов, которая началась в конце 2010 года и продолжалась в течение нескольких лет в странах Северной Африки и Ближнего Востока. Эти события привели к смене руководства Туниса, Египта, Ливии (в результате переворота был убит ливийский лидер Муаммар Каддафи) и других стран. В Ливии, Йемене и Сирии арабская весна перетекла в продолжительные гражданские войны.