В Европейском союзе не хотят, чтобы главу евродипломатии Жозепа Борреля на этом посту сменила премьер-министр Эстонии Кая Каллас из-за ее любви «есть россиян на завтрак». Об этом со ссылкой на источники пишет газета Politico.

По данным издания, в Брюсселе в течение нескольких месяцев обсуждается, что Кая Каллас может стать преемницей Жозепа Борреля. При этом ожидается, что ее кандидатуру поддержит президент Франции Эммануэль Макрон.

Однако, по словам источника издания в европейских высокопоставленных кругах, говорившего на условиях анонимности, кандидатура Каи Каллас до сих пор вызывает «сложные чувства» у некоторых членов объединения из-за ее позиции по поводу России.

«Я не думаю, что Франция и Германия согласятся на это, по той же причине, по которой она не подошла для работы в НАТО. Неужели мы ставим на эту должность кого-то, кому нравится есть россиян на завтрак?» - заметил он.

Эстонский премьер активно поддерживает Украину, а после начала спецоперации Кая Каллас призвала изолировать РФ «от свободного мира» и лишить россиян «привилегии посещать Европу». Она также выступала с призывами к союзникам Украины превзойти Россию по расходам с тем, чтобы одержать победу в конфликте.