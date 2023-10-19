Пока вы не уснули: Новые законы в РФ и флот Израиля в Средиземном море

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Путин подписал несколько важных законов: подробности

Президент России Владимир Путин подписал сегодня ряд документов, влияющих как на внутренний товарооборот, так и на внешнюю политику страны. О том, какие указы подписаны главой государства, в материале «Рамблера».

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов.

Федеральный закон предусматривает прекращение действия конвенции в России.

Израиль развернул подводный флот в Средиземном море

Израиль развернул флот подлодок в Средиземном море для сдерживания Ирана и «Хезболлы». Об этом сообщило израильское издание Bohl.

«В рамках усилий по сдерживанию Ирана и «Хезболлы» в Средиземном море дислоцируются не только американские авианосцы — с первого дня войны в Средиземном море была развернута 7-я флотилия подводных лодок», — указало издание.

Оно также отмечает, что у исламистской группировки есть беспилотные подводные средства, которые способны нанести урон морским коммуникациям Тель-Авива.

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о запрете УПЦ

Украинский народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада в первом чтении приняла законопроект, запрещающий деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) в стране. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Речь идет о законопроекте о «запрете религиозных организаций, связанных с РФ». Инициативу поддержали 267 депутатов.

Турция отказалась пропускать военные корабли в Черное море

Анкара намерена и дальше добросовестно соблюдать Конвенцию Монтре о недопуске военных кораблей нечерноморских стран в акваторию Черного моря через Босфор и Дарданеллы. Об этом заявили в Минобороны Турции.

«Важно сохранять стабильность и баланс в Черном море в рамках принципа "региональной ответственности", и в этом направлении мы будем продолжать тщательно и ответственно выполнять Конвенцию Монтре», — указали в оборонном ведомстве.

Путин призвал перенести серверы онлайн-игр в Россию

Президент России Владимир Путин призвал сделать так, чтобы все игровые серверы находились в зоне «ru». Об этом пишет ТАСС.

Об этом глава государства заявил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

«Мы любим и Канаду, и США, но зарабатывать на нас зачем разрешаем?» — поинтересовался он.

В свою очередь председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев предложил включить интернет-игры в единый регулятор, чтобы блокировать зону «com» и перевести программное обеспечение, офис и сервера в зону «ru», пишет РИА Новости.

В США прокомментировали отправку к Израилю авианосцев

Авианосцы, которые были ранее направлены американской стороной к Израилю, необходимы на случай проведения эвакуации мирных граждан. Такое объяснение предоставили турецким коллегам власти США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

По словам сотрудника министерства обороны Турции, данный вопрос поднимается в ходе беседы между двумя странами.

Летевший в Россию пассажирский самолет экстренно сел в Литве

Летевший из Турции в Россию пассажирский самолет экстренно сменил курс и приземлился в Литве. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

Непредвиденная ситуация произошла на борту лайнера чартерной турецкой авиакомпании Southwind, который следовал из Антальи в Москву вечером 18 октября. По данным АТОР, самолет вылетел с небольшой задержкой примерно в 19:20 и около полуночи сел в Вильнюсе.

В Москве похитили библиотекаря крупнейшей исторической библиотеки

Неизвестные потребовали за освобождение главного библиотекаря Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) Маргариты Стручевой, пропавшей при загадочных обстоятельствах в Москве, 5 млн рублей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

По словам источника издания, 65-летняя Маргарита Стручева последний раз появлялась на работе 13 октября.

Умер актер и один из создателей шоу «Каламбур» Сергей Гладков

Юмористическое шоу "Каламбур"

Скончался актер Сергей Гладков, известный своими ролями в шоу «Каламбур». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Гладкову было 60 лет. Зрителям он запомнился как усатый мужичок из «Деревни дураков», диспетчер и миссис Бурпл в «Крутом пике», неудачник в «Баре Каламбур», Дранкель в «Железном капуте».

Также Гладков работал звукорежиссером и дизайнером звуковых эффектов.

В Эстонии отвели Венгрии роль «троянского коня России»

Unsplash

Глава комиссии Рийгикогу (эстонский парламент) по государственной обороне Калев Стойческу заявил, что Венгрия может стать троянским конем России в ЕС и НАТО. Об этом сообщает ERR.

Стойческу прокомментировал встречу президента РФ Владимира Путина с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Пекине. Эстонский политик заявил, что дружба Путина и Орбана — нечто большее, чем прагматичные отношения, позволяющие Будапешту получать дешевый газ и атомную энергию.

Посол: отношения России и Австралии разрушены до основания

Zuma/TACC

Посол РФ в Канберре Алексей Павловский заявил, что отношения России и Австралии «разрушены до основания», так как Канберра решила последовать за «коллективным Западом». Об этом сообщает РИА Новости.

«[Отношения разрушены — прим.ред.] исключительно в контексте общей позиции коллективного Запада. Других причин не было и нет», — подчеркнул дипломат.