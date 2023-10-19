Путин подписал несколько важных законов: подробности

Президент России Владимир Путин подписал сегодня ряд документов, влияющих как на внутренний товарооборот, так и на внешнюю политику страны. О том, какие указы подписаны главой государства, в материале «Рамблера».

Денонсация конвенции о защите нацменьшинств

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Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов.

Федеральный закон предусматривает прекращение действия конвенции в России.

Рамочная конвенция была принята на сессии Комитета министров Совета Европы в Страсбурге 10 ноября 1994 года. России подписала ее 28 февраля 1996 года. По ней стороны обязуются гарантировать лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, право на равенство перед законом и на равную защиту с его стороны.

25 февраля 2022 года было приостановлено членство России в Совете Европы. 15 марта того же года МИД РФ уведомил генерального секретаря Совета Европы о выходе страны из организации. На следующий день ПАСЕ проголосовала за исключение России из СЕ.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что денонсация конвенции никак не скажется на защите прав национальных меньшинств в России, пишет «Российская газета».

«Стандарты российского законодательства по большинству направлений намного выше, эффективнее, чем международные документы, участниками которых мы являемся», — заметила она.

Льготная ставка НДС на ряд детских товаров

Также главой государства был подписан сегодня закон о расширении перечня детских товаров, которые при реализации облагаются НДС по пониженной ставке в 10%.

В частности, с 20% до 10% будет снижена ставка налога на детские автокресла и велосипеды, ванночки и горки для купания новорожденных, пеленки, бутылочки для кормления, соски и подгузники.

«Настоящий закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость», — указано в документе.

Инициатива позволит не только снизить нагрузку на производителей, но и оказать социальную поддержку семьям, имеющим детей. Об этом заявили ранее в Минпромторге, пишет РБК.

Штрафы за перевозку немаркированных сигарет

Президент России Владимир Путин подписал сегодня и закон «О внесении изменений в статью 14.53-1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», предусматривающий введение штрафов до 25 тысяч рублей за перевозку более блока немаркированных сигарет и другой немаркированной табачной продукции сверх нормы. Документ официально опубликован.

Наказание наступит в случае перевозки более 200 сигарет без маркировки. Согласно закону, за перевозку больших партий сигарет, изделий с нагреваемым табаком, сигар, табака предусмотрены штрафы от 15 тысяч до 25 тысяч рублей, а также конфискация, пояснила РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.

Необходимость введения штрафов, по ее словам, связана с «ростом рынка нелегальной никотинсодержащей продукции из других стран».

Штрафы за навязывание товаров и услуг жителям России

Российский лидер Владимир Путин подписал также закон, устанавливающий ответственность в виде штрафа до 30 тысяч рублей за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, законом оговаривается, что ответственность устанавливается за навязывание потребителям товаров и услуг за дополнительную плату и за уклонение должностными лицами и юрлицами от рассмотрения в законном порядке требований потребителей.