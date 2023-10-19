В Эстонии отвели Венгрии роль «троянского коня России»

Глава комиссии Рийгикогу (эстонский парламент) по государственной обороне Калев Стойческу заявил, что Венгрия может стать троянским конем России в ЕС и НАТО. Об этом сообщает ERR.

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Стойческу прокомментировал встречу президента РФ Владимира Путина с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Пекине. Эстонский политик заявил, что дружба Путина и Орбана — нечто большее, чем прагматичные отношения, позволяющие Будапешту получать дешевый газ и атомную энергию.

По словам Стойческу, Россия сохраняет партнера в Евросоюзе и НАТО в лице Венгрии и с помощью Будапешта может «влиять на основные организации демократического мира», к примеру, когда Венгрия блокирует помощь Украине.

Стойческу назвал дружбу Орбана и Путина также идеологической связью, «основанной на мечте обеих сторон о восстановлении великой державы».

«Венгрия ни за что не будет воздерживаться от активного общения с Россией, по сути, встав на сторону Кремля. <…> Венгрия может стать настоящим российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО, блокируя ключевые решения, направленные на укрепление европейской безопасности и обороны», — подчеркнул политик.

Он добавил, что Венгрия получает от ЕС и НАТО секретные материалы и неизвестно, делится ли она ими с третьими странами.

Ранее Путин назвал утверждения, что Орбан — пророссийский политик, «ерундой». Он подчеркнул, что Орбан — провенгерский политик, на которого нападают, так как он «имеет мужество отстаивать интересы своего народа».