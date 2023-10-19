Украинский народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада в первом чтении приняла законопроект, запрещающий деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) в стране. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Речь идет о законопроекте о «запрете религиозных организаций, связанных с РФ». Инициативу поддержали 267 депутатов.

До 2019 года УПЦ была единственной легитимной православной церковью Украины. Осенью 2022-го Служба безопасности Украины провела серию обысков в епархиях УПЦ, в том числе в Киево-Печерской лавре. Сообщалось, что СБУ проводит в лавре «контрразведывательные мероприятия», ищет в помещениях оружие и «диверсионно-разведывательные группы». Позже некоторым представителям духовенства УПЦ предъявили обвинения в госизмене, церковь начали обвинять в связях с российскими властями.

В начале 2023-го Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской Лавры, где проходили службы УПЦ, перешли в собственность государства. Минкульт требовал от УПЦ освободить монастырь, либо войти в состав ПЦУ («Православная церковь Украины», была создана в 2018 году, Константинопольский патриархат предоставил ей автокефалию).