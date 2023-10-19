Посол: отношения России и Австралии разрушены до основания

Посол РФ в Канберре Алексей Павловский заявил, что отношения России и Австралии «разрушены до основания», так как Канберра решила последовать за «коллективным Западом». Об этом сообщает РИА Новости.

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«[Отношения разрушены — прим.ред.] исключительно в контексте общей позиции коллективного Запада. Других причин не было и нет», — подчеркнул дипломат.

Павловский добавил, что вариантов введения новых санкций против России у Австралии почти не осталось.

«Тут впору вспомнить слова поэта: «все что мог, ты уже совершил», — отметил он.

Дипломат рассказал, что раньше у РФ и Австралии было взаимовыгодное сотрудничество, особенно в области горного дела и связанных с ним технологий, но австралийским компаниям пришлось прекратить свою деятельность в России из-за давления властей.

Также Австралия присоединилась к эмбарго на российскую нефть, что привело к росту цен на топливо в стране.

«Как и следовало ожидать, потолок [цен на нефть] не работает, а вот горючее на австралийских бензоколонках существенно подорожало», — заключил Павловский.