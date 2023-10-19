Умер актер и один из создателей шоу «Каламбур» Сергей Гладков

Скончался актер Сергей Гладков, известный своими ролями в шоу «Каламбур». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Гладкову было 60 лет. Зрителям он запомнился как усатый мужичок из «Деревни дураков», диспетчер и миссис Бурпл в «Крутом пике», неудачник в «Баре Каламбур», Дранкель в «Железном капуте».

Также Гладков работал звукорежиссером и дизайнером звуковых эффектов.

Сергей Гладков родился 20 февраля 1963 года в Харькове. Еще в годы учебы в Одесском политехническом институте начал создавать первые клоунские проекты и окончил курсы режиссуры и пантомимы. В 1987 году им была создана клоун-группа «Магазин Фу», которая затем объединилась с комедийным дуэтом «Сладкая жизнь» под названием «Каламбур». Проекты «Каламбура» с успехом шли на телевидении.

В 2000-х годах Гладков принимал активное участие в юмористических проектах «Комедийный квартет», «Комедийный коктейль» и в качестве сценариста создал короткометражные мультипликационные фильмы «S.O.S.».