В США прокомментировали отправку к Израилю авианосцев

Авианосцы, которые были ранее направлены американской стороной к Израилю, необходимы на случай проведения эвакуации мирных граждан. Такое объяснение предоставили турецким коллегам власти США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

По словам сотрудника министерства обороны Турции, данный вопрос поднимается в ходе беседы между двумя странами.

«Они говорят, что эти авианосные группы были отправлены туда в рамках небоевых эвакуационных операций для мирных граждан в регионе», - подчеркнул он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с критикой из-за отправки к Израилю авианосцев США.

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по территории Израиля. Вслед за ударом бойцы движения высадились с моря, атаковали КПП на суше, осуществили нападение с воздуха при помощи парапланов. Они нанесли ряд чувствительных ударов Армии обороны Израиля, уничтожили и захватили большое количество бронетехники. В ответ на их действия израильские военные нанесли ракетно-бомбовые удары по сектору Газа.

Как сообщило ранее издание The Times of Israel, ракеты обстреляли Ашкелон после 15-часового затишья. В ХАМАС взяли на себя ответственность за атаку.