Турция отказалась пропускать военные корабли в Черное море

Анкара намерена и дальше добросовестно соблюдать Конвенцию Монтре о недопуске военных кораблей нечерноморских стран в акваторию Черного моря через Босфор и Дарданеллы. Об этом заявили в Минобороны Турции.

«Важно сохранять стабильность и баланс в Черном море в рамках принципа "региональной ответственности", и в этом направлении мы будем продолжать тщательно и ответственно выполнять Конвенцию Монтре», — указали в оборонном ведомстве.

Ранее НАТО усилила давление на Турцию, чтобы страна пересмотрела свою позицию в вопросе соблюдения Конвенции Монтре.

В мае 2022 года Турция, соблюдая Конвенцию Монтре, отменила военные учения НАТО.