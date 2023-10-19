Путин призвал перенести серверы онлайн-игр в Россию

Президент России Владимир Путин призвал сделать так, чтобы все игровые серверы находились в зоне «ru». Об этом пишет ТАСС.

Об этом глава государства заявил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

«Мы любим и Канаду, и США, но зарабатывать на нас зачем разрешаем?» — поинтересовался он.

В свою очередь председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев предложил включить интернет-игры в единый регулятор, чтобы блокировать зону «com» и перевести программное обеспечение, офис и сервера в зону «ru», пишет РИА Новости.

«Проработать — это да. Надо сделать. Не проработать, а сделать, и нужно включить это в единый регулятор», — заявил Путин.

Ранее президент России высказал мнение, что видеоигры — это колоссальный бизнес, который должен помогать людям развиваться и воспитывать в них общечеловеческие ценности. На заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» он отмечал, что игры должны находиться на стыке «искусства и образования».