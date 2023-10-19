В Москве похитили библиотекаря крупнейшей исторической библиотеки
Неизвестные потребовали за освобождение главного библиотекаря Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) Маргариты Стручевой, пропавшей при загадочных обстоятельствах в Москве, 5 млн рублей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.
По словам источника издания, 65-летняя Маргарита Стручева последний раз появлялась на работе 13 октября.
«Коллеги сообщили, что с того времени к ним уже два раза приходили люди, которые представлялись сотрудниками МВД. Они утверждали, что библиотекарь разыскивается за мошенничество. При этом установить связь с женщиной им не удалось», - пояснил он.
Правоохранитель отметил, что в полицию с заявлением обратилась племянница Стручевой, которая рассказала, что во время последнего разговора, 17 октября, тетя просила у нее 5 млн рублей.
«Заявительница также рассказала, что через какое-то время ей с неизвестного номера позвонил мужчина с украинским акцентом и потребовал 5 млн рублей за сохранение жизни Стручевой», - заявил он.
В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС, что 17 октября в полицию поступило сообщение о пропаже женщины 1958 года рождения. Там также подчеркнули, что ведутся поиски.
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