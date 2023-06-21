Пока вы не уснули: Шойгу о решающем моменте в судьбе РФ и 11-ый пакет санкций ЕС

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Шойгу заявил о решающем моменте в судьбе России

Сейчас решается судьба России, определяется ее геополитическое будущее. С такими словами глава Минобороны Сергей Шойгу обратился к выпускникам высших военных учебных заведений. Его слова в среду, 21 июня, приводит ТАСС.

«Товарищи офицеры, вы завершили обучение в исключительно ответственное для страны время», — сказал министр.

Шойгу отметил, что страны Запада развернули против Москвы «самую настоящую войну» и подчеркнул, что Вооруженные силы страны готовы сделать все для обеспечения суверенитета и безопасности/

Путин анонсировал поступление «Сарматов» на боевое дежурство

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит развивать свою ядерную триаду (три типа вооружений, способных доставлять ядерные боеголовки). Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление президент сделал 21 июня на встрече с выпускниками военных вузов.

Путин отметил, что укрепление и развитие армии, а также обеспечение безопасности страны были и остаются безусловными приоритетами для России.

ЕС согласовал 11-й пакет санкций против России

Постпреды стран-членов Евросоюза на заседании в Брюсселе в среду, 21 июня согласовали 11-й пакет ограничительных мер против России. Об этом пишет РИА «Новости».

«Сегодня постоянные представители ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России», - рассказал представитель Швеции, председательствующей в настоящее время в Совете ЕС.

По данным агентства, новый пакет включает меры по борьбе с обходом санкций, а также расширяет список индивидуальных санкций.

СМИ показали подводные кадры поврежденных «Северных потоков»

Французская газета Libération опубликовала эксклюзивные кадры поврежденных труб «Северных потоков», снятых с помощью подводного беспилотника. Материал стал результатом совместной работы с датским каналом TV2 и немецким RTL.

По версии издания, трубу «Северного потока-2» повредили небольшим взрывным устройством - этот газопровод пострадал меньше «Северного потока». Труба оказалась сломана лишь в одном месте.

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали отдельные расследования.

Глава Крыма назвал способ вернуть скифское золото на полуостров

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вернуть скифское золото в музеи полуострова удастся только через решение задач спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

Аксенов назвал предсказуемым решение Верховного суда Нидерландов, постановившего отдать экспонаты Украине. По его мнению, вердикт был вынесен «без оглядки на закон, исходя из политической целесообразности».

Глава Крыма добавил, что золотовалютные резервы РФ «просто украли», поэтому ожидать другого решения по золоту скифов не стоило.

Зеленский признал проблемы с контрнаступлением ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ведется медленнее, чем хотелось бы, однако украинская сторона не намерена соглашаться на заморозку конфликта. Об этом со ссылкой на его интервью британским СМИ пишет РИА Новости.

Президент России Владимир Путин заявил о начале масштабного контрнаступления Украины с использованием подготовленных для этих целей резервов с 4 июня. В Минобороны России отметили, что был отражен ряд атак украинских военных, и сообщили о больших потерях ВСУ в технике и живой силе.

SHOT: беспилотник упал у Байконурской ТЭЦ в Казахстане

Telegram-канал SHOT сообщает, что БПЛА рухнул возле Байконурской ТЭЦ в Казахстане. По данным канала, сотрудники охраны «Байконурэнерго» обнаружили неизвестный квадрокоптер 21 июня в седьмом часу утра по московскому времени. Аппарат лежал у одного из КПП предприятий. Взрывного устройства при нем не было.

Инцидент обошелся без пострадавших и разрушений. Силовики забрали дрон на исследование и намерены установить, кому принадлежало устройство.

Байконурская ТЭЦ обеспечивает электроэнергией город Байконур в Казахстане, а также находящийся там российский космодром.

Песков заявил об отсутствии предпосылок для продления зерновой сделки

Предпосылок для того, чтобы Россия могла продлить действие зерновой сделки в настоящий момент нет, так как на страны коллективного Запада не удается повлиять в плане исполнения ее второй части.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Италия заявила о желании вернуться к хорошим отношениям с Россией

Италия стремится к миру на Украине и надеется вернуться к добрым отношениям с Россией, однако сейчас для этого "нет условий". Об этом сказал в среду в беседе с корреспондентом ТАСС сенатор от ведущей правящей партии "Братья Италии" Лучио Малан.

"Наша цель - мир, но проблема, что позиции сторон (России и Украины - прим. ТАСС) несовместимы. И это данность. Мы надеемся, что однажды настанет день, когда вернутся наши отличные отношения с РФ, но сегодня для этого нет условий", - сказал сенатор.

Малан долгое время входил в партию "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, умершего 12 июня. Несколько лет назад он перешел в партию премьера Джорджи Мелони "Братья Италии".

Госдума рассмотрит возвращение перехода на летнее время в России

Депутаты от КПРФ Михаил Матвеев, Олег Михайлов и Ольга Алимова 21 июня внесли в Государственную думу законопроект о возврате перехода на летнее время. Об этом Матвеев сообщил в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, законопроектом предлагается вновь переводить часы на час вперед с марта по октябрь с целью, чтобы «в указанный период позже на один час наступал рассвет и темное время суток».