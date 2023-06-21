Шойгу заявил о решающем моменте в судьбе России

Сейчас решается судьба России, определяется ее геополитическое будущее. С такими словами глава Минобороны Сергей Шойгу обратился к выпускникам высших военных учебных заведений. Его слова в среду, 21 июня, приводит ТАСС.

«Товарищи офицеры, вы завершили обучение в исключительно ответственное для страны время», — сказал министр.

Шойгу отметил, что страны Запада развернули против Москвы «самую настоящую войну» и подчеркнул, что Вооруженные силы страны готовы сделать все для обеспечения суверенитета и безопасности.