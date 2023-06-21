Постпреды стран-членов Евросоюза на заседании в Брюсселе в среду, 21 июня согласовали 11-й пакет ограничительных мер против России. Об этом пишет РИА «Новости».

«Сегодня постоянные представители ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России», - рассказал представитель Швеции, председательствующей в настоящее время в Совете ЕС.

По данным агентства, новый пакет включает меры по борьбе с обходом санкций, а также расширяет список индивидуальных санкций.